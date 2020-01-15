Seda Güreşçioğlu anısına oynadılar

Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, Seda Güreşçioğlu Anı Maçında karşılaştılar. Baf Ülkü Yurdu, maçta 2 kez öne geçmesine rağmen, Türk Ocağı maçı 3-2 kazanmayı başardı

Niyazi ERGÜLEN K-PET Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu, genç yaşta hayatını kaybeden Seda Güreşçioğlu anısına, bir anı maçı organize etti. Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahasında dün saat 14:00’te Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, Seda Güreşçioğlu Anı Maçında karşılaştılar. İsmail Ercan, Rıdvan Çetinkaya, Berk Bağrıkara’nın yönettikleri maçta Baf Ülkü Yurdu, 2 kez öne geçmesine rağmen, Türk Ocağı maçı 3-2 kazanmayı başardı. İlk devresi 1-1 berabere tamamlanan maçta Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Adeola ve Kossi kaydederken, Türk Ocağı’nın gollerini Remzi, İdan ve Oha kaydetti. Maçı, UBP Güzelyurt milletvekili Menteş Düzgün, Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Erhan Arıkan, asbaşkan Süleyman Aldağ, Türk Ocağı kulüp başkanı Ahmet Arslan, Baf Ülkü Yurdu kadın kolları üyeleri ve Seda Güreşçioğlu’nun ailesi de izlediler.