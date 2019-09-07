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Saykal, Gönyeliler'i kenetledi

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Ömer Saykal başkanlığındaki yönetim kurulu, Gönyeliler'i kenetlemeye başlarken, düzenlenen rakı gecesine katılımın fazla olması yönetimi sevindirdi. Gecede kulübe 32,000 TL bağış toplandı

Saykal, Gönyeliler'i kenetledi
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Gönyeli'de kulüp başkanlığına seçildikten sonra yoğun bir çalışma temposu içerisine giren Ömer Saykal, Gönyeliler'i kenetlemeye başladı.

Ömer Saykal başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz akşam kulüp lokalinde bir rakı gecesi düzenledi. Geceye katılımın oldukça fazla olması yönetimi sevindirdi.

Ömer Saykalın konuşması ile başlayan gecede Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli de konuşma yaparken, CTP genel başkanı Tufan Erhürman, Maliye bakanı Olgun  Amcaoğlu ve HP Lefkoşa İlçe başkanı Hasan Sapsızoğlu da geceye katıldılar. Gecede yapılan bağış kampanyasında ise kulübe 32,000 TL bağış toplandı.

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