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Saykal, Gönyeli'ye çare oldu

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Gönyeli'de başkanlık krizi, Ömer Saykal'ın genel kurulda başkan seçilmesiyle son buldu

Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
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Necati KÜLAHLILAR

Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de, Ömer Arabacıoğlu'nun başkanlığı bırakma kararı sonrasında 2 kez ertelenen genel kurul dün akşam gerçekleştirildi. Başkanlık için müracaatını yapan tek isim olan Ömer Saykal, krizin sonlanmasını sağlarken, üyelerin onayıyla başkan seçildi.

Olgun Amcaoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Gönyeli camiasının sevilen sayılan ismi Ömer Saykal, genel kurulda yaptığı açıklamada, “Gönyeli'nin başkansız kalmaması ve faaliyetlerini askıya almaması için Gönyeli başkanı oldum.” dedi.

Ömer Saykal teknik direktör olarak Bülent Aytaç ile ön görüşmeyi yapıp anlaştıklarını da açıkladı.

Yönetim kurulu listesini açıklayan Ömer Saykal’ın ekibinde şu isimler yer alıyor: "Fahri Arabacıoğlu, Hülya Demirel Akbil, Burak Erin, Ali Alp Kolozali, Mehmet Kofalı, Bekir Damdelen, Yusuf Hacı, Deniz Hacı, Mehmet Amca, Osman Nazlı, Ferruh Dülgeroğlu, Ahmet Kocayiğit, Yılmaz Behlül, İsmail Saykal, Cenk Kofalı, Mustafa Özdemir, Hüseyin Menderes"

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