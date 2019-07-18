Saykal başkan gibi

Gönyeli’de yapılan genel kurullarda başkan adayı çıkmaması büyük sıkıntıya neden olurken, sıkıntı Ömer Saykal başkan adaylığını kabul etmesi ile giderildi. Ömer Saykal'ın, genel kurulda üyelerin onayı ile başkan seçilmesi bekleniyor

Soydan SAKALLI

Gönyeli’de Ömer Arabacıoğlu’nun başkanlığı bırakma kararı almasından sonra yapılan genel kurullarda başkan adayı çıkmaması büyük sıkıntıya neden olmuştu.

Kulübün anahtarlarını kaymakamlığa devretme aşamasına gelinen Gönyeli’de, camianın içerisinden çıkmış olan Ömer Saykal’ın ismi başkan adaylığı için gündeme geldi. Özel bir şirkette müdür olarak görev yapan Ömer Saykal, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli ve camianın önemli isimlerinden Hüseyin Amcaoğlu ile konuyu görüşürken, tümünden de destek aldı.

Camiaya heyecan getiren Ömer Saykal, aldığı destek sonrasında güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için de çalışmalarını sürdürürken, Fahri Arabacıoğlu, İsmail Kofalı ve Osman Nazlı gibi camianın önemli isimlerini de yönetim kuruluna aldı. Bu arada Ömer Saykal'ın oluşturacağı 15 kişilik yönetim kurulu için de 30'a yakın kişinin gönüllü olduğu öğrenildi.

Eski başkanlardan Sanlı Çoban’ın da destek verdiği Ömer Saykal, Gönyeli maçlarına gösterdiği ilgi ile de biliniyor. Ömer Saykal'ın, 22 Temmuz Pazartesi akşamı yapılacak olan genel kurulda üyelerin onayı ile başkan seçilmesi bekleniyor.

