Saydam göze geldi

K-PET Birinci Lig'de Rıza Erseven yönetiminde çıkışa geçen Ozanköy'de, 6 golle takımın en golcü futbolcusu olan Saydam Soy, Karşıyaka deplasmanında takımın kadrosunda yer alamayacak.

Forvet hattında oynamamasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta takımının galip geldiği Dumlupınar maçında da 2 golü atan futbolcu olan Saydam, bu maçta gördüğü sarı kart nedeniyle, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Karşıyaka ile Cumartesi günü Karşıyaka Stadı'nda oynanacak olan maçta sahadaki yerini alamayacak.