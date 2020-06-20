Sarıoğlu, Yenicami Akademide

Yenicami Akademi gelişmeye devam ederken, Hasan Sarıoğlu'nu da akademi bünyesine kattı. Yenicami Akademiden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: Yenicami Ağdelen Kulübü olarak akademi antrenör kadromuza Hasan Sarıoğlu’nu dahil etmiş bulunmaktayız.

Futbolcu geçmişi olan ve bir süre önce antrenörlük kariyerine başlayan Sarıoğlu ile Cuma günü akademi koordinatörümüz İsmail Pirgalı’nın yaptığı görüşme sonrasında anlaşma sağlamış bulunmaktayız.

Hasan Sarıoğlu önümüzdeki sezon U17 takımımızın başında olacak. Ayrıca akademi gruplarında da yine eğitimci rolü üstlenecek. Akademik kadromuzu güçlendirme adına, çalışmalarımızın planladığımız şekilde gitmesi bizi çok mutlu ediyor. Hem Yenicami Kulübüne hem de Hasan hocamıza hayırlı uğurlu olsun."