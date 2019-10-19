Sarıoğlu puanla başladı

Hamitköy U21 Takımı, yaş grubu küçük oyunculardan takımı ile U21 Süper Ligde mücadele ederken, takımın başına geçtiğimiz hafta antrenör Hasan Sarıoğlu getirilmişti.
8 yıl boyunca Hamitköy formasını başarıyla terleten Hasan Sarıoğlu, yeni başladığı antrenörlük kariyerinde Hamitköy U21 Takımının sorumluluğunu üstlendi.
Sezonun ilk haftasında elde ettiği 4-0’lık Lefke galibiyeti sonrasında puan alamayan Hamitköy U21 Takımı, Hasan Sarıoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Düzkaya ile 1-1 berabere kalarak, 1 puan almayı başardı.