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Sarıoğlu puanla başladı

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Sarıoğlu puanla başladı
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Hamitköy U21 Takımı, yaş grubu küçük oyunculardan takımı ile U21 Süper Ligde mücadele ederken, takımın başına geçtiğimiz hafta antrenör Hasan Sarıoğlu getirilmişti.

8 yıl boyunca Hamitköy formasını başarıyla terleten Hasan Sarıoğlu, yeni başladığı antrenörlük kariyerinde Hamitköy U21 Takımının sorumluluğunu üstlendi.

Sezonun ilk haftasında elde ettiği 4-0’lık Lefke galibiyeti sonrasında puan alamayan Hamitköy U21 Takımı, Hasan Sarıoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Düzkaya ile 1-1 berabere kalarak, 1 puan almayı başardı.

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