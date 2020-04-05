Sarıoğlu: Basın ve halk daha duyarlı olmalı

Genç antrenör Hasan Sarıoğlu’nun ülkeye döndülten sonra başlayan karantina süresi dolarken, antikor testi negatif çıktı. Yaşanan süreçle ilgili açıklamalar yapan başarılı antrenör Hasan Sarıoğlu, basın ve halkın da daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı

Hamitköy U21 Takımı antrenörlüğünü yaptığı sırada eğitimi dolayısyla Hollanda’ya giden genç antrenör Hasan Sarıoğlu’nun ülkeye döndülten sonra başlayan karantina süresi dolarken, antikor testi negatif çıktı.

Yaşanan süreçle ilgili açıklamalar yapan başarılı antrenör Hasan Sarıoğlu, basın ve halkın da daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaparken, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Dün yaşanan bir kaç konuyla ilgili yazmak istediğim şeyler var. Öncelikle merak edenler için, yapılan antikor testim negatif çıktı. Hotelde karantinaya devam ediyorum. Sağlığım yerinde, iyiyim.

15 gündür River Side Hotel'de karantinadayız. Son gün yapılan testlerde 3 pozitif vakaya rastlandı. Bu sebeple de pozitif kişilerin karantina öncesi havaalanında, otobüste, uçakta temas edip hastalığı yaymış olabileceği kişilere de ayrı test yapılıyor. Bu yüzden çıkış tarihimiz bir süre daha ertelendi. Bence de doğru bir karar alındı. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle basının, “Son Dakika!!! x hotelde 3 pozitif vaka!!” tarzı sert haberlerinin kimseye yararı yoktur. Aksine, aileleri ve halkı paniğe sokuyor. Haber yapılmasın demiyorum. Ama daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Bu testlerle alakalı ben de dahil herkeste bir kafa karışıklığı yaşandı. Önce pozitif, sonra negatif, şüpheli gibi haberler yapıldı. Bilgim dahilinde durumu anlatmak istiyorum. Eğer eksik ya da yanlışım varsa, bu konuda uzman kişiler beni lütfen düzeltsin. Bize ilk önce kan alınıp, antikor testi yapıldı. Antikorlar, bakteri ve virüslerle savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan proteinlerdir. Antikorların kanda yüksek seviyede çıkması, vücudun bir enfeksiyonla savaştığını gösteriyor. Kısacası sadece Covid-19 değil başka bir enfeksiyondan dolayı da antikor seviyesi yüksek çıkabiliyor. Bu da Covid-19 olabilir şüphesi doğuruyor. Geçen günlerde basında çıkan, “Malpas'da 11 pozitif vaka” denilen haber aslında bu durumdu. Bu aşamada, Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerle karantina öncesi temas ettiği düşünülen kişilere burundan alınan örnekle PCR testi, yani tamamen Covid-19 testi yapılıyor. Testlerden çıkacak sonuca göre de gerekli kararlar verilecektir. Bu dönemde pozitif vaka çıkması kadar doğal bir şey yoktur.

Halk olarak daha duyarlı olmamız gerekiyor. En basit örneği; yapılan testler sırasında, çevre evlerden biri çıktı ve video çekmeye başladı. Test yapılan kişiyle aralarında sözlü tartışma yaşandı. Buna anlam vermek çok zor. Neden video çekilsin ki? Sosyal medyada yayınlamayacağını söyledi. O zaman gece oturup izlemek için çekildi herhalde?(!) Aslında şaşırmamak lazım, çok değil bir ay önce bıçaklanarak öldürülen Elif Lort’un da videosunu çekenler vardı.

Yukarıda da söylediğim gibi gerek basının gerekse biz halkın daha duyarlı olması gereken bir dönemdeyiz. Zaten konuyu bilen, uzman kişiler gerekli açıklamaları yapıyor. Sn. Ali Pilli’yi canlı yayında dinledim. Hoteldeki kişilerle ilgili kararı Salı günü vereceklerini söyledi.

Kendi adıma konuşacak olursam, Salı değil gerekirse bir hafta daha kalırız. Önemli olan bu hastalığın yayılmamasıdır. Şu anda River Side yetkilileri de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ülke olarak birlik, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Umarım bu hastalıkla mücadele eden kişiler, kimseye yaymadan en erken zamanda sağlıklarına kavuşur ve bu sıkıntılı süreç bir an önce son bulur. Lütfen daha sakin ve dikkatli olalım.”