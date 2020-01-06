Saracchi, resmen Galatasaray’da

Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelov Saracchi'nin kulübü Leipzig'den 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı

Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 500 bin euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya ise bu sezon için 700 bin ve 2020-2021 için bir milyon 350 bin euro ödeme yapacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu MarceloJosemirSaracchiPintos ve kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500 bin euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700 bin ve 2020-2021 sezonu için net 1 milyon 350 euro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Uruguaylı futbolcu, Galatasaray'da 36 numaralı formayı giyecek.

MarceloSaracchi, kendisini Galatasaray’a bağlayan imzanın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret etti.

Galatasaray’ın tarihi hakkında bilgiler alan, müzede sergilenen kupaları inceleyen Saracchi, açıklamalarda bulundu.

Saracchi’nin açıklamaları şu şekilde:

"Müzemizi gezip kulübümüzün tarihiyle ilgili bilgiler aldım. Sizin aracılığınızla herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes beni inanılmaz sıcak karşıladı, tanıştığım herkes, tüm kulüp çalışanları bana yardımcı oldu ve sıcak davrandı.

"GALATASARAY GÜNEY AMERİKA'DA DA TANINAN BİR TAKIM"

Muslera'dan dolayı Galatasaray, Uruguay'da daha çok biliniyor. Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da tanınan bir takım. Muslera'nın sayesinde Uruguay'da daha da çok takip ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bilgim var, çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Günler geçtikçe umarım daha da fazlasını öğreneceğim.

Sezonun ikinci yarısı için ilk hedefim formayı kazanmak, hocamın gözüne girmek, takım arkadaşlarıma hızla adapte olmak. Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. İkinci yarıda takım arkadaşlarımla beraber iyi performans gösterip bu hedefe ulaşmamız gerekiyor.