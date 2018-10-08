Sapmi takımı, facebook üzerinden futbolcu arıyor

KKTC Kadın Milli Takımı ile Sapmi Kadın Milli Takımı arasında oynanacak karşılaşma için Sapmi Kadın Milli Takımı kadrosunu oluşturmak için facebook üzerinden futbolcu arıyor

KKTC Kadın Milli Takımı ile Sapmi Kadın Milli Takımı arasında oynanacak karşılaşma için Sapmi Kadın Milli Takımı, kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Sapmi Kadın Milli Takımı teknik heyeti, kadrosunu oluşturmak için facebook üzerinden kadın futbolcu arayışına girerken, gelen başvurular teknik heyet tarafından değerlendirilip, uygun olan futbolcular kadroya yazılıyorlar.

Bu arada Sapmi Kadın Milli Takımı ile oynayacağı maç için KKTC Kadın Milli Takımı kadrosu kısa süre içerisinde açıklanacak ve takım çalışmalara başlayacak.

KKTC ile Sapmi Kadın Milli Takımları arasındaki karşılaşma 10 Kasım 2018’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma 18.00’de başlayacak.