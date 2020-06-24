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Şanlı Dörtyol

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Dörtyol, Osman Şanverdi’nin ikinci devrede kaydettiği gollerle Bostancı Bağcıl deplasmanında oynadığı maçı 2-0 kazanarak Play off hattına yükseldi

Şanlı Dörtyol

İsmet KARAOSMAN

K-Pet 1. Lig’in 24’ncü haftasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda, Play out hattındaki Bostancı Bağcıl ile Play off hedefindeki Dörtyol karşılaştı. Dörtyol ikinci devrede kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazandı.Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Zekai ile değerlendiremediği pozisyon sonrasında Osman Şanverdi’nin golüne engel olamayan Bostancı Bağcıl, ikinci devrede de Osman Şanverdi’yi durduramayınca skor 0-2 şeklinde oluştu.

Direk düşme tehlikesini hissetmeye devam eden 20 puanlı Bostancı Bağcıl’da Doğukan çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Dörtyol ise 37 puanla Play off hattına yükseldi.

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