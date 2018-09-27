Sane, Esentepe için geldi

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi, Esentepe, Türkiye'de Elazığspor'da da forma giymiş olan Titiane Sane'yi sağlık kontrolünden geçirdi.

Titiane Sane'nin transferi için Esentepe kulübüne katkı koyan TEKUT Cons. ve Esentepe Pools LTD, bu önemli futbolcunun kırmızı beyazlı formayı giyebilmesi adına kulübe sponsorluk yaptılar.

Dün Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır eşliğinde sağlık kontrolünden geçen Titiane Sane'de herhangi bir soruna rastlanmazken, futbolcunun lisansının çıkması halinde Gençlik Gücü maçında forma giymesi bekleniyor.