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Sane Esentepe'de sahne alıyor

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Sane Esentepe'de sahne alıyor
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K-PET Süper Lig'in yeni ekibi, Esentepe, Türkiye'de Elazığspor'da da forma giymiş olan Titiane Sane'ye resmi imzayı attırdı.

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na giden Titiane Sane, kendisini Esentepeli yapan imzayı attı. Sane, Esentepe'nin yarın Gençlik Gücü ile oynayacağı maçta forma giyecek.

Titiane Sane'nin transferi için Esentepe kulübüne TEKUT Cons. ve Esentepe Pools LTD, katkı koyarak bu önemli futbolcunun kırmızı beyazlı formayı giymesini sağlamıştı.

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