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Sancaktepe geniş önlemler aldı

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Ahmet Sivri’nin formasını giydiği İstanbul Sancaktepe Futbol Kulübü, antrenmanlar yeniden başlamadan önce korona virüse karşı geniş kapsamlı önlemler aldı

Sancaktepe geniş önlemler aldı

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği İstanbul Sancaktepe Futbol Kulübünde, antrenmanlar yeniden başlayacak.

Korona virüs tehlikesine karşı Sancaktepe Futbol Kulübü geniş kapsamlı önlemler alırken, alınan önlemlerle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Tesislerimizde, takımımız çalışmalarına başlamadan önce Dünyayı saran korona virüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınıyor.
Tesislerimizin tamamı, takım otobüslerimiz ve 15 Temmuz Stadyumumuz korona virüse karşı antibakteriyel ilaçlarla dezenfekte edildi. Tesis ve yemekhane girişine sıvı dezenfektanlar konuldu. Korona virüse karşı hem personele hem de futbolculara detaylı bilgi verildi.”

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