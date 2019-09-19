Samuel Zokou ülkemize dönmek istiyor

Ülkemizde daha önce futbol oynayan yabancı futbolcular, 25 Eylül saat 17:00'de tamamlanacak olan transfer dönemi öncesinde transfer olup, yeniden ülkemizde futbol oynamak istiyorlar.

Bir dönem Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı ve iki yıl önce Mağusa Türk Gücü forması giyen ve orta sahada başarılı bir şekilde görev yapan mücadeleci gücü yüksek Samuel Zokou ülkemizden ayrıldıktan sonra futbol hayatını Kuveyt de sürdürdü. Yeni dönemde tekrardan futbol hayatını adamızda sürdürmek isteyen Fildişi Sahilli futbolcu Samuel Zokou teklif gelmesi ve anlaşılması durumunda ülkemize geri dönebileceğini açıkladı.