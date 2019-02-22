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Şampiyonluk yolunda, ilerlemeye devam edeceğiz

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Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, şampiyonluk yolunda, ilerlemeye devam edeceklerini açıkladı

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Şampiyonluk yolunda, ilerlemeye devam edeceğiz
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Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, futbolcuları Arif Uysal'ın takımdan ayrılma kararı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Koral Bozkurt'un gazetemize yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hiç kimse Mağusa Türk Gücü kulübünün üzerinde değildir. Bu yıl iyi bir kadro kurarak şampiyonluk yolunda ilerliyoruz.

Futbolcularımıza ve teknik direktörümüz Ali Oraloğlu ile ekibine de bu yolda güveniyoruz. Takımı kurmakla tek yetkili isim olan teknik direktörümüz Ali Oraloğlu, maçtan hangi futbolcunun çıkacağında ve onun yerine oyuna girecek oyuncudan da tek yetkili kişidir.

Mağusa Türk Gücü büyük bir camia olup kaliteli futbolcularıyla da şampiyonluk yolunda ilerleyemeye devam edecektir. Kadromuz da hedefe varacak kalitede ve genişliktedir."

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