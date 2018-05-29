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Şampiyonluk yolunda goller bizden

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Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna katılmak için bugün adadan ayrılacak olan KKTC A Milli Takımı’nın iki yıldızı, Halil Turan ile Fırat Ersalan, “Şampiyonluk yolunda goller bizden.” açıklamasını yaptılar

Şampiyonluk yolunda goller bizden
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Necati KÜLAHLILAR

Londra'da 30 Mayıs-10 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna katılacak olan KKTC A Milli Takımı, bugün sabah saat 07:45’te ülkeden ayrılıyor.

KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı'nın kafile başkanlığını yapacağı organizasyon öncesinde 2 hatadır kampta olan milliler, buraya şampiyonluk hedefi ile gidiyor.

Milli Takım’ın iki önemli yıldızı Halil Turan ile Fırat Ersalan, Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 ile ilgili yaptıkları açıklamada, Londra’ya şampiyonluk için gideceklerini belirttiler. Yıllarca birlikte futbol oynayan başarılı ikiliden, Fırat, “Asistler benden” derken, Halil de “Goller de benden olacak.” ifadesini kullandı.

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