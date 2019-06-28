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Şampiyonluk, Yarköy'e yar oldu

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Yarköy, seri başı olan Sadrazam Kayalar'ı çok rahat bir oyundan sonra, Aktaşlar'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek BTM Birinci Lige yükseldi

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Şampiyonluk, Yarköy'e yar oldu
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Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig play off final maçında grubunu ikinci sırada tamamlayan Yarköy, seri başı olan Sadrazam Kayalar'ı çok rahat bir oyundan sonra 3-0 mağlup ederek BTM Birinci Lige yükseldi.

Mustafa Öztugay'ın yönettiği Şht Hüseyin Ruso Stadındaki maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanırken, Yarköy ilk devrede daha üstün oynarken, Doğuhan Aktaş'ın golüyle devre 0-1 sona erdi.

İkinci devre de sahada istediğini daha çok yapan takım Yarköy olurken, Hasan Aktaş ve Ekrem Aktaş'ın golleriyle maçı 3-0 kazandı.

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