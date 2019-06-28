Şampiyonluk, Yarköy'e yar oldu

Yarköy, seri başı olan Sadrazam Kayalar'ı çok rahat bir oyundan sonra, Aktaşlar'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek BTM Birinci Lige yükseldi

Necati KÜLAHLILAR BTM İkinci Lig play off final maçında grubunu ikinci sırada tamamlayan Yarköy, seri başı olan Sadrazam Kayalar'ı çok rahat bir oyundan sonra 3-0 mağlup ederek BTM Birinci Lige yükseldi. Mustafa Öztugay'ın yönettiği Şht Hüseyin Ruso Stadındaki maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanırken, Yarköy ilk devrede daha üstün oynarken, Doğuhan Aktaş'ın golüyle devre 0-1 sona erdi. İkinci devre de sahada istediğini daha çok yapan takım Yarköy olurken, Hasan Aktaş ve Ekrem Aktaş'ın golleriyle maçı 3-0 kazandı.