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Şampiyonluk Sedat Simavi’nin

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Liselerarası Genç Erkekler Futbol Birinciliğinde, Kurtuluş Lisesi’ni 3-0 mağlup eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Yapı), şampiyon oldu. İskele Ticaret Lisesi üçüncü, Namık Kemal Lisesi dördüncü oldu

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Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Okul Sporlarının düzenlediği Liseler arası genç erkekler futbol maçları dün oynanan final ve üçüncülük maçları ile tamamlandı.

Günün ilk maçında İskele Ticaret Lisesi normal süresi 0-0 tamamlanan maçta, penaltı vuruşları sonrasında Namık Kemal Lisesi’ni, 4-2 mağlup ederek tarihinin en önemli başarısını yaşadı. Normal sürelerde maç kaybetmeyen Namık Kemal Lisesi dördüncü geldi.

Final maçında ise ülkemizin önemli teknik direktörlerinden Turan Altay’ın çalıştırdığı Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Kurtuluş Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Yarı final maçında penaltı vuruşlarında 3 penaltı kurtaran Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi kalecisi Hasan, final maçında da skor 0-0 iken penaltı kurtararak, şampiyonluğun Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne (Yapı) gelmesini sağladı.

Final ve Üçüncülük maçlarında alınan sonuçlar şöyle

 Üçüncülük:

Namık Kemal Lisesi-İskele Ticaret Lisesi: 0-0 (Penaltılarda İskele Ticaret Lisesi, 2-4)

 Final:

Kurtuluş Lisesi-Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, 0-3

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