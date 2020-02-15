Şampiyonluk maçı Doğru’nun

BTM Birinci Liginde 16. hafta heyecanı yaşanacak Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde 16’ncı heyecanı Cumartesi günü başlıyor.
Kırmızı Grup’ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzonspor’u konuk edecek. Beyaz Grup’ta 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Değirmenlik, Gülgün Süt Düzova’nın konuğu olacak. Değirmenlik, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçı Ömer Doğru yönetecek.
BTM 1. Ligi Kırmızı Grup
Kırmızı Grup’ta, Türkmenköy – Vadili maçı haricinde tüm maçlar 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te, oynanacak. Türkmenköy – Vadili maçı saat 11:00’de başlayacak. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
14 Ağustos Stadı Serdarlı – Yarköy, İsmail Ercan
Dipkarpaz Stadı Dipkarpaz – İncirli, Tufan Çerçioğlu
Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi – 1461 İskele Trabzonspor, Serkan Durmaz
Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy – Vadili, Hakan Ünal
Mehmetçik Stadı Mehmetçik – Geçitkale, Zekai Töre
BTM 1. Ligi Beyaz Grup
Beyaz Grup’ta ise tüm maçlar 16 Şubat Pazar günü saat 11.00’de oynanacak. Haftanın programı şöyle;
Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova – Değirmenlik. Ömer Doğru
Mustafa Üçöz Stadı Yılmazköy – Dikmen Gücü, Ferhat Tuna
Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu – Zümrütköy, Mehmet Volkan Çelik
Ortaköy Stadı, Ortaköy – Karaoğlanoğlu, Ahmet Özkurtuluş