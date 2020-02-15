Şampiyonluk maçı Doğru’nun

Beyaz Grup’ta lider Değirmenlik, Gülgün Süt Düzova’nın konuğu olacak. Değirmenlik, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçı Ömer Doğru yönetecek

BTM Birinci Liginde 16. hafta heyecanı yaşanacak Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde 16’ncı heyecanı Cumartesi günü başlıyor.

Kırmızı Grup’ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzonspor’u konuk edecek. Beyaz Grup’ta 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Değirmenlik, Gülgün Süt Düzova’nın konuğu olacak. Değirmenlik, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçı Ömer Doğru yönetecek.

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup

Kırmızı Grup’ta, Türkmenköy – Vadili maçı haricinde tüm maçlar 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te, oynanacak. Türkmenköy – Vadili maçı saat 11:00’de başlayacak. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

14 Ağustos Stadı Serdarlı – Yarköy, İsmail Ercan

Dipkarpaz Stadı Dipkarpaz – İncirli, Tufan Çerçioğlu

Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi – 1461 İskele Trabzonspor, Serkan Durmaz

Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy – Vadili, Hakan Ünal

Mehmetçik Stadı Mehmetçik – Geçitkale, Zekai Töre

BTM 1. Ligi Beyaz Grup

Beyaz Grup’ta ise tüm maçlar 16 Şubat Pazar günü saat 11.00’de oynanacak. Haftanın programı şöyle;

Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova – Değirmenlik. Ömer Doğru

Mustafa Üçöz Stadı Yılmazköy – Dikmen Gücü, Ferhat Tuna

Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu – Zümrütköy, Mehmet Volkan Çelik

Ortaköy Stadı, Ortaköy – Karaoğlanoğlu, Ahmet Özkurtuluş