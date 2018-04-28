Şampiyonluk kupası, Kartal yuvasında

Yenicamililer büyük coşku içerisinde dokuzuncu şampiyonluk kupasını müzelerine götürdüler. Şampiyonu mağlup eden Cihangir ise play out oynamama yolunda büyük avantaj yakaladı

K-Pet Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde şampiyonu Yenicami, 2-0 kaybettiği Cihangir maçı sonrasında üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalisti Cihangir güçlü rakibi karşısında deplasmanda ilk devreyi Ertan’ın 36. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamlarken, ikinci devrede Quincy Osei 85. dakikada maçın skorunu belirledi. 2-0 Toygar Davulcu’nun Cihangir’i böylelikle play out oynamama yolunda büyük avantaj yakaladılar.

K-Pet Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Yenicami’de 87. dakikada John Ebuka ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atılırken, son hafta maçında oynama şansı kaybetti. Ebuka böylelikle sezonu 33 golle tamamlayarak, gol krallığı yarışını kaybederken, Küçük Kaymaklı’nın golcüsü Uğur Gök 34 golle K-PET Süper Lig’in gol kralı oldu.

Mücadelenin tamamlanmasının ardından Yenicami 2017-2018 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyon Yenicami’ye kupasını Başbakan Tufan Erhürman ile KTFF başkanı Hasan Sertoğlu birlikte verdiler.

Kaan Kaner başkanlığındaki yönetim kurulunun idaresinde kurumsal bir yapıya bürünen ve futbolumuzun son yıllarına damga vuran Yenicamililer konfetiler ve müzik eşliğinde coşku dolu bir şampiyonluk kupası töreni ile kupalarını müzelerine götürdüler.