banner411
banner69
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
30 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
14 0
 
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
102 0
Bencil insanlarla baş etme yolları
Bencil insanlarla baş etme yolları
37 0
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
23 0
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
42 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
540 0
banner460

Şampiyonluk kupası, Canbulat yolcusu

banner27

Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadında 10. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, şampiyonluk kupası da statta olacak

Şampiyonluk kupası, Canbulat yolcusu

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, puan rekoru kırarak 2019 – 2020 Futbol Sezonu şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

38 yıl önce Canbulat Stadında 5. şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü,yine kendi evinde şampiyonluk kupasını havaya kaldırma fırsatı yakaladı. Canbulat Stadı’nda Pazar günü saat 17:45’te şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Mağusa Türk Gücü’nde, taraftarların daYenicami maçına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bu arada Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetimi şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yaparken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İdare Amiri, Eren Şişik de şampiyonluk kupasını Canbulat Stadı’na götürecek.

Başbakan Ersin Tatar’ın da katılmasının beklendiği şampiyonluk maçını, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da takip edecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.