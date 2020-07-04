Şampiyonluk kupası, Canbulat yolcusu

Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadında 10. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, şampiyonluk kupası da statta olacak

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, puan rekoru kırarak 2019 – 2020 Futbol Sezonu şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

38 yıl önce Canbulat Stadında 5. şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü,yine kendi evinde şampiyonluk kupasını havaya kaldırma fırsatı yakaladı. Canbulat Stadı’nda Pazar günü saat 17:45’te şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Mağusa Türk Gücü’nde, taraftarların daYenicami maçına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bu arada Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü yönetimi şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yaparken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İdare Amiri, Eren Şişik de şampiyonluk kupasını Canbulat Stadı’na götürecek.

Başbakan Ersin Tatar’ın da katılmasının beklendiği şampiyonluk maçını, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da takip edecek.