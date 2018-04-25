Şampiyonluk koltuğu, Kartal yuvası

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti
Ligin dibindeki üç takım da haftayı mağlubiyetle kapatırken Yeni Boğaziçi, play out hattında kaldı. Yalova ve Ozanköy ise düşme hattında kald. Ozanköy'ün kümede kalma şansı neredeyse kalmadı
Play out hattı bölgesi takımlarından Gençler Birliği, haftalardan sonra kazanıp morallenirken, bu bölgedeki takımlardan kaybeden tek takım Gençlik Gücü, play out hattındaki riskli takımlardan biri haline geldi
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçen Uğur Gök 34 golde, John Ebuka ise 33 golde kaldı
Haftanın Takımı: Yenicami
Yenicami başkent derbisinde Gençlik Gücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti
Haftanın Yıldızı: Emre Özsin(Mağusa TürkGücü)
Emre Özsin, Mağusa TürkGücü adına büyük önem taşıyan kritik Yeni Boğaziçi maçında 2 gole imza atarak hayati galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Bülent Aytaç (Gençler Birliği)
Bülent Aytaç sıkıntılı günlerden geçen Gençler Birliği, hayati Ozanköy maçına iyi hazırlayarak, takımının haftalardan sonra galip gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Gençlik Gücü - Yenicami)
Utku Hamamcıoğlu, haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan Gençlik Gücü - Yenicami maçında yardımcılarıyla birlikte başarılı bir yönetim gösterdi
Haftanın Kare Ası
Ercan (YAK)
Çağrı (Lefke)
Felix (BÜY)
Remzi (TOL)
Haftanın On Biri
Ali (TOL)
Sinan (GB)
Salih (YAK)
Salih (Cihangir)
Yusuf (MTG)
Saddam(GB)
Doğukan (TOL)
Semih (Lefke)
Tansel (YAK)
Joseph (BÜY)
Offor (Cihangir)
K-Pet Süper Lig’de alınan toplu sonuçlar
Gençlik Gücü-Yenicami: 0-1
Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği: 2-1
Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0
Lefke-Küçük Kaymaklı: 2-1
Türk Ocağı-Binatlı: 1-0
Gençler Birliği-Ozanköy: 2-1
Cihangir-Yalova: 3-0
GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova: 0-0
K-Pet Süper Lig 29. Hafta programı
28 Nisan Cumartesi
Binatlı – MTG
Yalova – Türk Ocağı
Yenicami – Cihangir
Merit A. Yeşilova – Gençlik Gücü
Ozanköy – Baf Ülkü Yurdu
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği
Doğan Türk Birliği – Lefke
29 Nisan Pazar
K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
28
|
18
|
7
|
3
|
62
|
28
|
34
|
61
|
2.
|
28
|
16
|
5
|
7
|
55
|
37
|
18
|
53
|
3.
|
28
|
16
|
5
|
7
|
52
|
37
|
15
|
53
|
4.
|
28
|
14
|
7
|
7
|
57
|
38
|
19
|
49
|
5.
|
28
|
11
|
11
|
6
|
40
|
32
|
8
|
44
|
6.
|
28
|
11
|
8
|
9
|
55
|
41
|
14
|
41
|
7.
|
28
|
12
|
5
|
11
|
55
|
44
|
11
|
41
|
8.
|
28
|
13
|
2
|
13
|
57
|
55
|
2
|
41
|
9.
|
28
|
11
|
6
|
11
|
48
|
46
|
2
|
39
|
10.
|
28
|
12
|
2
|
14
|
44
|
42
|
2
|
38
|
11.
|
28
|
10
|
7
|
11
|
48
|
45
|
3
|
37
|
12.
|
28
|
10
|
2
|
16
|
36
|
61
|
-25
|
32
|
13.
|
28
|
8
|
7
|
13
|
44
|
59
|
-15
|
31
|
14.
|
28
|
5
|
8
|
15
|
22
|
54
|
-32
|
23
|
15.
|
28
|
5
|
7
|
16
|
42
|
63
|
-21
|
22
|
16.
|
28
|
4
|
7
|
17
|
27
|
62
|
-35
|
19