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Şampiyonluk koltuğu, Kartal yuvası

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K-PET Süper Lig lideri Yenicami, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti

Şampiyonluk koltuğu, Kartal yuvası
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K-PET Süper Lig lideri Yenicami, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti

Ligin dibindeki üç takım da haftayı mağlubiyetle kapatırken Yeni Boğaziçi, play out hattında kaldı. Yalova ve Ozanköy ise düşme hattında kald. Ozanköy'ün kümede kalma şansı neredeyse kalmadı

Play out hattı bölgesi takımlarından Gençler Birliği, haftalardan sonra kazanıp morallenirken, bu bölgedeki takımlardan kaybeden tek takım Gençlik Gücü, play out hattındaki riskli takımlardan biri haline geldi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçen Uğur Gök 34 golde, John Ebuka ise 33 golde kaldı

Haftanın Takımı: Yenicami

Yenicami başkent derbisinde Gençlik Gücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği'nin 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti

Haftanın Yıldızı: Emre Özsin(Mağusa TürkGücü)

Emre Özsin, Mağusa TürkGücü adına büyük önem taşıyan kritik Yeni Boğaziçi maçında 2 gole imza atarak hayati galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Bülent Aytaç (Gençler Birliği)

Bülent Aytaç sıkıntılı günlerden geçen Gençler Birliği, hayati Ozanköy maçına iyi hazırlayarak, takımının haftalardan sonra galip gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Gençlik Gücü - Yenicami)

Utku Hamamcıoğlu, haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan Gençlik Gücü - Yenicami maçında yardımcılarıyla birlikte başarılı bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Ercan (YAK)

Çağrı (Lefke)

Felix (BÜY)

Remzi (TOL)

Haftanın On Biri

Ali (TOL)

Sinan (GB)

Salih (YAK)

Salih (Cihangir)

Yusuf (MTG)

Saddam(GB)

Doğukan (TOL)

Semih (Lefke)

Tansel (YAK)

Joseph (BÜY)

Offor (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’de alınan toplu sonuçlar

Gençlik Gücü-Yenicami: 0-1

Baf Ülkü Yurdu-Doğan Türk Birliği: 2-1

Mağusa Türk Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0

Lefke-Küçük Kaymaklı: 2-1

Türk Ocağı-Binatlı: 1-0

Gençler Birliği-Ozanköy: 2-1

Cihangir-Yalova: 3-0

GAÜ Çetinkaya-Merit Alsancak Yeşilova: 0-0

K-Pet Süper Lig 29. Hafta programı

28 Nisan Cumartesi

Binatlı – MTG

Yalova – Türk Ocağı

Yenicami – Cihangir

Merit A. Yeşilova – Gençlik Gücü

Ozanköy – Baf Ülkü Yurdu

Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği

Doğan Türk Birliği – Lefke

29 Nisan Pazar

K.Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

28

18

7

3

62

28

34

61

2.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

28

16

5

7

55

37

18

53

3.

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

28

16

5

7

52

37

15

53

4.

BİNATLI YSK

28

14

7

7

57

38

19

49

5.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

28

11

11

6

40

32

8

44

6.

BAF ÜLKÜ YURDU

28

11

8

9

55

41

14

41

7.

LEFKE TSK

28

12

5

11

55

44

11

41

8.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

28

13

2

13

57

55

2

41

9.

CİHANGİR GSK

28

11

6

11

48

46

2

39

10.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

28

12

2

14

44

42

2

38

11.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

28

10

7

11

48

45

3

37

12.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

28

10

2

16

36

61

-25

32

13.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

28

8

7

13

44

59

-15

31

14.

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

28

5

8

15

22

54

-32

23

15.

YALOVA SK

28

5

7

16

42

63

-21

22

16.

OZANKÖY SK

28

4

7

17

27

62

-35

19
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