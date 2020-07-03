Şampiyonluk haftası

K-Pet Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadında şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanırken, Yenicami ile oynayacağı maçı Evren Karademir yönetecek.

26. haftada play ot hattını ilgilendiren önemli maçlar oynanacak. Küçük Kaymaklı ile Hamitköy arasındaki Başkent derbisini Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Göçmenköy ile Düzkaya arasındaki kritik maçta ise Osman Özpaşa düdük çalacak

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig'de gündüz oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri değişti. Maçlar saat 17.45'de başlayacak.