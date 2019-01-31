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Şampiyonluk Baflı gençlerin

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U17 Ligi’nin finali bu akşam Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami takımları arasında oynandı. İsmail Egeli'nin yönettiği kazanan Baf Ülkü Yurdu şampiyon oldu

Şampiyonluk Baflı gençlerin
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Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nin finali bu akşam Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami takımları arasında oynandı. 18 takımın mücadelesinde adını son iki takım arasına yazdıran ve finale kadar namağlup gelen 2 takımın maçında kazanan Baf Ülkü Yurdu şampiyon oldu. İsmail Egeli'nin hakemliğini yaptığı zorlu maç sonunda 1-0'lık mağlubiyetten, 2-1 üstünlüğe ulaşan genç Baflılar, 2018-2019 U17 Ligi şampiyonu oldular. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Yenicami ise ikinci oldu.

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