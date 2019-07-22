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Şampiyonluk adaylarının kamp tercihi Avusturya

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, yurt dışı kampı için Orta Avrupa ülkesi Avusturya’yı seçti

Şampiyonluk adaylarının kamp tercihi Avusturya
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Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takımlar, Türkiye ve yurt dışı kamplarında güç depoluyor. Şampiyonluk adaylarının tercihi, bu yıl da Avusturya oldu.

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Son şampiyon Galatasaray, Seefeld'de sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Fatih Terim'in öğrencileri, 28 Temmuz'a kadar burada çalışacak.

Leipzig ile yaptığı hazırlık müsabakasını 3-2 kaybeden sarı kırmızılılar, Perşembe günü Augsburg ile bir maç daha yapacak.

BAŞAKŞEHİR YURDA DÖNDÜ

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir de yurt dışı kampı için Avusturya'yı seçti.

Salzburg'da 12 gün çalışan turuncu lacivertliler, İstanbul'a döndü.

Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde 3 maç yapan Medipol Başakşehir, bu mücadelelerden istediği sonuçları alamadı.

SİYAH-BEYAZLILAR 4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Beşiktaş'ın tercihi de Salzburg oldu.

Avusturya'ya gitmeye hazırlanan siyah beyazlılar, burada yapacağı 4 hazırlık maçıyla son durumunu test etmiş olacak.

Beşiktaş, 4 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo mavililer, 5 hazırlık maçı yaptıktan sonra 29 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

Trabzonspor'un Hoffenheim, Parma ve Verona karşılaşmaları TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMALAR SON GAZ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe de Avusturya'yı tercih edenlerden.

25 Temmuz'a kadar Graz'da çalışacak olan sarı lacivertliler, burada 2 hazırlık maçı yapacak.

Daha sonra Türkiye'ye dönecek olan Fenerbahçe, Audi Cup'a katılmak için 29 Temmuz da Almanya'ya hareket edecek. 

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