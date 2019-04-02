Şampiyonluğun yolu Atatürk'ten geçecek

K-PET Süper Ligde şampiyonluğun iki iddialı takımı, lider Yenicami ile lig ikincisi Mağusa Türk Gücü, Atatürk Stadında oynayacakları kritik maç için çalışmalarını galibiyet hedefiyle sürdürüyorlar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde Cumartesi günü saat 15:30'da Lefkoşa Atatürk Stadında şampiyonluk için hayati öneme sahip bir maç oynayacak olan lider Yenicami ile lig ikincisi Mağusa Türk Gücü, kritik maç için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu maçla ilgili olarak gazetemize açıklamalar yaptılar. Açıklamalar şöyle:

Sedat Devecioğlu: Tek hedefimiz galibiyet

"Baf Ülkü Yurdu maçından sonra da liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bu haftaki Mağusa Türk Gücü maçını kazandığımız takdirde şampiyonluk için büyük avantaj elde edeceğiz.

Takımda Hüseyin Sadıklar ve Aminu sakatlıklarından dolayı Mağusa Türk Gücü maçında forma giyemeyecekler. Faruk'un, Baf maçında arka adalesinde bir problem oldu. Onun takibindeyiz. Mağusa Türk Gücü maçına üç antrenman yaparak hazırlanacağız.

Maçtaki tek hedefimiz kendi saha ve seyirci avantajımızı da kullanıp maçtan galibiyetle ayrılmaktır. Mağusa Türķ Gücü maçı centilmence bir maç olsun. Kazanan taraf biz olalım."

Ali Oraloğlu: Kazanmak istiyoruz

"Deplasmanda oynayacağımız Yenicami maçı zor bir olacak. Kolay olmayacak bu maçı kazanan şampiyonluk için avantaj elde edecek. Ama şampiyonun kim olacağı bu maçtan sonra belli olmayacak.

Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yenicami maçında dört sarı kart cezalısı Erdoğ oynayamayacak.

Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takımdırlar. Liderle oynayacağımızın bilincindeyiz. Ona göre hazırlanıp maça çıkacağız. Ama biz de MTG'yiz. Centilmence bir maç olsun. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmayıp, bize destek olsunlar."