banner107
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
4 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
9 0
3.2B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
32 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
356 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
25 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
Minikler doyasıya eğlendi
Minikler doyasıya eğlendi
16 0
banner82
banner147

Şampiyonların haftası

banner27

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami ve K-Pet Birinci Lig şampiyonu Gönyeli, yarın şampiyonluk kupalarını kaldıracaklar

Şampiyonların haftası
banner137

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami ve K-Pet Birinci Lig şampiyonu Gönyeli, 28 Nisan Cumartesi günü şampiyonluk kupalarını kaldıracaklar.

K-Pet Birinci Lig şampiyonu Gönyeli’ye, Hamitköy ile Tepe’de saat 16.00'da karşılaşacağı mücadele sonrasında, K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami’ye ise Atatürk Stadı’nda Cihangir ile saat 17.30'da başlayacak mücadelenin ardından 2017-2018 sezonu kupaları takdim edilecek.

K-Pet Ligler’inde 29. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

K-Pet Süper Lig:

28 Nisan Cumartesi:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Cihangir (Serhan Şimşek)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: D.Türk Birliği-Lefke(Emre Öztaşlı)

Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı: Yeniboğaziçi-GençlerBirliği (Fehim Dayı)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Mağusa Türk Gücü(Kerem Eran)

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu (OsmanÖzpaşa)

Cihangir Stadı: Yalova-Türk Ocağı (Mehmet Malek)

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: MeritA.Yeşilova-Gençlik Gücü (Mehmet Sezener)

K-Pet Birinci Lig:

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Hamitköy (Hasan Eriş)

 29 Nisan Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-GAÜÇetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)

K-Pet Birinci Lig:

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Kaya Mehmetçik (TimurErcan Bodi)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Değirmenlik (SerkanDurmaz)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-B.Bağcıl (HüseyinÖzkan)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Maraş (Evren Karademir)

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Girne Halk Evi(Utku Hamamcıoğlu)

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Dumlupınar (MustafaÖztugay)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Akova (Ali Özer)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.