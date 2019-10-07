Şampiyonlar Ligi kupası GSP'de

Güney Lefkoşa'da bulunan GSP Stadı bugün tarihi bir olaya ev sahipliği yapacak.UEFA'nın kulüpler düzeyinde Avrupa'daki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi kupası bugün Güney Lefkoşa'da olacak. GSP Stadı'nın 125. inşa yılı kutlamaları çerçevesinde, geçtiğimiz sezon Madrid'te rakibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Liverpool, kupayı, sergilemesi için GSP yetkililerine teslim etti. Şampiyonlar Ligi kupası bugün sabah 11:00'dan akşamüzeri 17:00'a kadar stadın konferans merkezinde sergilenecek.