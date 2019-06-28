 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
365 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
 
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
427 0
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
32 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
21 0
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
25 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
64 0
banner82

Şampiyonlar belirlendi

banner27

BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselen 5 şampiyon takım bugün oynanan maçlarla belirlendi

banner315
Şampiyonlar belirlendi
banner267

BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselen 5 şampiyon takım dün oynanan maçlarla belirlendi. Gülgün Süt Düzova, İskele Trabzonspor, Yarköy, Dikmen Gücü ve İncirli, bir üst lige terfi ettiler.

Dolu tribünler önünde oynanan maçlar sonunda Gülgün Süt Düzova Dilekkaya'yı 1-0, İskele Trabzonspor Boğaziçi'ni 3-0, Yarköy Sadrazam Kayalar'ı 3-0, Dikmen Gücü Tuzla'yı 4-2 ve İncirli de normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Kumyalı'yı penaltı vuruşları sonunda 4-2 mağlup ederek, şampiyon oldular. Gruplarını lider bitiren 5 takımdan dördü BTM Birinci Lige yükselirken, sadece Sadrazam Kayalar terfi edemedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.