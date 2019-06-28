Şampiyonlar belirlendi

BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselen 5 şampiyon takım bugün oynanan maçlarla belirlendi

BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselen 5 şampiyon takım dün oynanan maçlarla belirlendi. Gülgün Süt Düzova, İskele Trabzonspor, Yarköy, Dikmen Gücü ve İncirli, bir üst lige terfi ettiler.

Dolu tribünler önünde oynanan maçlar sonunda Gülgün Süt Düzova Dilekkaya'yı 1-0, İskele Trabzonspor Boğaziçi'ni 3-0, Yarköy Sadrazam Kayalar'ı 3-0, Dikmen Gücü Tuzla'yı 4-2 ve İncirli de normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Kumyalı'yı penaltı vuruşları sonunda 4-2 mağlup ederek, şampiyon oldular. Gruplarını lider bitiren 5 takımdan dördü BTM Birinci Lige yükselirken, sadece Sadrazam Kayalar terfi edemedi.