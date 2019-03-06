Şampiyonlar Baf ve Yenicami

Belenco Futbol Turnuvasında, U13 kategorisinde Baf Ülkü Yurdu, U12 kategorisinde ise Yenicami Akademi şampiyon oldular

Yenicami Akademi ve Belenco Decomar ortaklığında her yıl yapılan Belenco Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvalarda 23 Şubat'ta U13, 2 Mart tarihinde ise U12 yaş kategorilerinin organizasyonları yapıldı. Baf Ülkü Yurdu, Alayköy, Dikmen, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı, Yenicami, Değirmenlik, Mormenekşe, Dumlupınar, Maraş ve Dilekkaya takımlarının akademilerinin yer aldığı turnuvalardaki tüm çocuklar başarılı ilan edildi.

Turnuvanın U13 kategorisinde kazanan takım Baf Ülkü Yurdu olurken, U12 kategorisinde ise Yenicami Akademi ipi göğüsleyen taraf oldu. Tüm takımlara madalyaları ve katılım belgeleri Yenicami Ağdelen Kulübü yönetim kurulu üyeleri, katılım gösteren takımların teknik adamları ve Belenco Decomar Direktörü Kemal Uyumsal tarafından taktim edildi.