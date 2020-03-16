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ŞAMPİYONLAR, A TAKIMDA

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Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, U17 Takımı futbolcularına A Takımında görev vermeye başlarken, Emre Can Olur, Çetinkaya maçında ilk 11’de sahaya çıktı

ŞAMPİYONLAR, A TAKIMDA

Soydan SAKALLI

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U 17 Ligini şampiyon olarak tamamlayan Türk Ocağı U17 Takımı futbolcularına, Türk Ocağı A Takımında görev vermeye başladı.

Türk Ocağı U17 Takımı kaptanı Emre Can Olur, K-PET Süper Lig maçlarında görev yapmaya başlarken, NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında, Çetinkaya’ya karşı oynadıkları çeyrek final rövanş maçında da ilk kez A Takımda ilk 11’de sahaya çıktı.

Bu arada Türk Ocağı U17 Takımının diğer 2 başarılı futbolcusu Şükrü Yiğit Bal ile İlyas Bucak da Çetinkaya maçında Ahmet Dedekorkut’un görev verdiği diğer 2 futbolcu oldu.

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