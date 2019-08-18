Şampiyon Yenicami Akademi

BEM Onur Kandili anı turnuvası tamamlandı. U10 minikler futbol turnuvasında şampiyonluğa Yenicami Akademi takımı ulaştı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına düzelenen minikler futbol turnuvası tamamlandı. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 6 yıl önce ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilen U10 minikler futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda iki gün süren futbol şöleniyle anılmış oldu.

16-17 Ağustos tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 minikler anı futbol turnuvası, Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan “Onur Kandili” doğal çim zeminli halı sahada gerçekleştirilen turnuvaya Mağusa Türk Gücü Akademi, Dörtyol Akademi, Değirmenlik Akademi, Mehmetcik-Çayırova Akademi, 1461 İskele Trabzon Akademi, turnuvaya katılmayan Yeni Boğaziçi Akademi yerine Yenicami Akademi dahil edilerek altı takım katıldı. Turnuva öncesinde çekilen kura ile takımlar eşleşirken, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan turnuva tek devreli lig usulüne göre ilk gün ki mücadelelerden galip ayrılan Yenicami, Mağusa Türk Gücü, Değirmenlik, 1461 İskele Trabzon takımları yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 minikler anı futbol turnuvası yarı final karşılaşmalarında Yenicami, Mağusa Türk Gücü’nü, Değirmenlik, 1461 İskele Trabzonu mağlup ederek finale yükselen takılar oldu.

ŞAMPİYON YENİCAMİ AKADEMİ

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 minikler anı futbol turnuvası adeta şölen havasında geçti. Minik futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleler taktir toplarken, özellikle 1461 İskele Trabzon futbolcularının atılan her gol sonrasında Merhum Onur Kandili’nin fotoğrafın bulunduğu pankart önünd kalp işareti yapmaları büyük alkış alırken, duygulu anların yaşanmasına da neden oldu. Turnuva finalinde Yenicami, Değirmenliği mağlup ederek turnuva şampiyon olurken, tunuvanın üçünçülük karşılaşmasında ise 1461 İskele Trabzon da Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, tarfından düzelenen merhum Onur Kandili’nin Babası Mehmet Kandili tarafından organize edilen anlamı turnuvanın ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Mehmet Kandili, başta Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan ve çalışanlarına, katılan takımlara, antrenörler, katkı koyan herkese teşekkür ederek, futbol şöleni havasında geçen turnuvanın önümüzdeki yıldan itibaren daha renkli turnuva olması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

ÖDÜL TÖRENİ

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd,, Onur Kandili U10 minikler anı futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar Merhum Onur Kandili’nin Babası Mehmet Kandili, antrenör Abdullah Özerinç, Yenicami antrenörü Hasan Özkan, Değirmenlik antrenörü Aziz Mahsucu, Mağusa Türk Gücü antrenörü Batın Ekiz, 1461 İskele Trabzon antrenörü Zafer Kuş tarafından verildi.