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Şampiyon Yavuzlar Lisesi

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Liselerarası (Genç) Erkek Futbol Birinciliğinde,Lapta Yavuzlar Lisesi Berkay Ali Paşa’nın golüyle Bekirpaşa Lisesi’nimağlup ederek şampiyon oldu

Şampiyon Yavuzlar Lisesi

İbrahim ÖZSOY

2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından organize edilen Liselerarası (Genç) Erkek Futbol Birinciliği’ndefinal maçı dün oynanırken şampiyon belli oldu.

Atatürk Stadı’nda oynanan üçüncülük maçında Namık Kemal Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

Günün ikinci maçı olan final maçında Lapta Yavuzlar Lisesi ile Bekirpaşa Lisesikarşılaştılar.Yavuzlar Lisesi rakibini Berkay Ali Paşa’nın golüyle mağlup ederek şampiyon oldu.Lapta Yavuzlar Lisesine şampiyonluk kupasını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu verdi.

Final maçını oynayan takımların gruptan ikinci çıkmaları turnuvanın ilginç bir özelliği olurken, turnuvanın üçüncü ve dördüncüsü, gruplarını lider tamamlamışlardı.

Günün sonuçları şöyle:

Namık Kemal Lisesi-Sedat Simavi EML: 2-0

Lapta Yavuzlar Lisesi-Bekirpaşa Lisesi: 1-0

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