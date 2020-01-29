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Şampiyon Türk Ocağı

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Şampiyon Türk Ocağı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Ligi az önce tamamlanan final maçı ile sona erdi. Atatürk Stadında oynanan ve Olgun Canik'in yönettiği maçta Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü'nü 2 - 1 mağlup ederek şampiyon oldu. Mağusa Türk Gücü ise ligi ikinci tamamladı.

Maçın ilk devresi Türk Ocağı üstünlüğünde geçerken, sarı siyahlılar devreyi 21. Dakikada Şükrü'nün golüyle 1 - 0 önde tamamladı. İkinci devrede Mağusa Türk Gücü oyunu dengelerken daha atak oynadı. Uzatmalarda 80+4'te Arda'nın golüyle skora denge geldi. 1 - 1

Maçın penaltılara gitmesi beklenirken 80+5'te Mehmet Azad'ın kendi kalesine attığı golle Ocak yeniden öne geçti. 2 - 1 Golün santrası da yapılmazken Olgun Canik'in son düdüğü ile Ocak şampiyonluğunu ilan etti.

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