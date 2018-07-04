“Şampiyon olmamamız için neden yok”

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu “Süreç içerisinde de işler planladığımız şekilde sürerse yeni sezonda da şampiyon olmamamız için neden yoktur"

K-PET Süper Lig'in son şampiyonu Yenicami'nin başarılı teknik direktörü Sedat Devecioğlu yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Devecioğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

"Yeni sezon öncesinde rakiplerimizin yaptığı hamleleri gördükten sonra kendimizi her yönden geliştirmemiz gerektiği görülüyor.

Bu strateji doğrultusunda da transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. İç transferde çalışacağımız tüm futbolcularla anlaştık.

Süreç içerisinde de işler planladığımız şekilde sürerse yeni sezonda da şampiyon olmamamız için neden yoktur."

İLK HEDEF SÜPER KUPA

Sedat Devecioğlu yeni sezon öncesi hedefleri ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

Sedat Devecioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yenicami olarak sezon hazırlıklarımızı yoğun bir tempo içerisinde sürdürerek, biri yurt içinde, diğeri de yurt dışında olmak üzere 2 kamp çalışması gerçekleştireceğiz.

Yenicami'nin ilk hedefi Süper Kupa'yı kazanmak olacaktır. Cihangir'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmak ve lige moralli başlamak istiyoruz." dedi