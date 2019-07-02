Şampiyon Lefkoşa

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK), görev şehitleri anısına düzenlediği anı futbol turnuvası sona erdi.
Göçmenköy Stadında geçtiğimiz akşam oynanan üçüncülük ve final maçları sonrasında Lefkoşa Bölgesi, Teknecik’i 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Lefkoşa Bölgesinin gollerini Mustafa ve Cafer attı. Teknecik turnuvayı ikinci tamamlarken, İskele Bölgesini, 5-0 mağlup eden Girne Bölgesi turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Güzelyurt Bölgesi olurken, turnuvanın gol kralı, 6 golle Girne Bölgesinden Salih Şerifoğlu oldu.
Turnuva sonunda ödülleri Başbakan Ersin Tatar, KIBTEK yöneticileri ve EL-SEN yetkilileri tarafından verildi.