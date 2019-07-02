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Şampiyon Lefkoşa

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun görev şehitleri anısına düzenlediği futbol turnuvası sona ererken, Lefkoşa Bölgesi, Teknecik’i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu

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Şampiyon Lefkoşa
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK), görev şehitleri anısına düzenlediği anı futbol turnuvası sona erdi.

Göçmenköy Stadında geçtiğimiz akşam oynanan üçüncülük ve final maçları sonrasında Lefkoşa Bölgesi, Teknecik’i 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Lefkoşa Bölgesinin gollerini Mustafa ve Cafer attı. Teknecik turnuvayı ikinci tamamlarken, İskele Bölgesini, 5-0 mağlup eden Girne Bölgesi turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Güzelyurt Bölgesi olurken, turnuvanın gol kralı, 6 golle Girne Bölgesinden Salih Şerifoğlu oldu.

Turnuva sonunda ödülleri Başbakan Ersin Tatar, KIBTEK yöneticileri ve EL-SEN yetkilileri tarafından verildi.

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