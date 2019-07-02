Şampiyon Lefkoşa

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun görev şehitleri anısına düzenlediği futbol turnuvası sona ererken, Lefkoşa Bölgesi, Teknecik’i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK), görev şehitleri anısına düzenlediği anı futbol turnuvası sona erdi.

Göçmenköy Stadında geçtiğimiz akşam oynanan üçüncülük ve final maçları sonrasında Lefkoşa Bölgesi, Teknecik’i 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Lefkoşa Bölgesinin gollerini Mustafa ve Cafer attı. Teknecik turnuvayı ikinci tamamlarken, İskele Bölgesini, 5-0 mağlup eden Girne Bölgesi turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Güzelyurt Bölgesi olurken, turnuvanın gol kralı, 6 golle Girne Bölgesinden Salih Şerifoğlu oldu.

Turnuva sonunda ödülleri Başbakan Ersin Tatar, KIBTEK yöneticileri ve EL-SEN yetkilileri tarafından verildi.