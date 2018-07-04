Şampiyon Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü

Geleneksel İskele Festivali ‘Minikler Halı Saha Anı Turnuvası’nda kupa sahibini buldu

50. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Minikler Halı Saha Anı Turnuvası dün (3 Temmuz) gerçekleşti. Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazlarından biri haline gelen ‘Minikler Halı Saha Anı Turnuvası’nda kupa sahibini buldu. İskele BRT çalışanlarından Eser Özdınak’ın eşi, İskele’nin sevilen isimlerinden merhume Hale Özdınak anısına düzenlenen turnuvada kupayı evine götüren takım Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü oldu.

LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ KUPASINI BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN ELİNDEN ALDI

Her yıl, Gençler Birliği Spor Kulübü’ne yıllarca hizmet vermiş olan merhum kişilere ithafen yapılan Minikler Halı Saha Anı Turnuvası bu yıl, genç yaşta aramızdan ayrılan merhume Hale Özdınak anısına düzenlendi. Centilmence mücadele eden ve dostluk adına goller atan minikler, büyüklerine örnek olarak ayakta alkışlandılar. 4 takımın kupa için mücadele verdiği turnuvada ipi göğüsleyen Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü kupasını, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin elinden aldı. Turnuvanın sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu merhumenin eşi Eser Özdınak’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verirken, turnuvanın hakemi İsmail Egeli plaketini Yarköy Pamukkale Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk’tan aldı.

TURNUVADA 4 TAKIM MÜCADELE VERDİ

‘Minikler Halı Saha Futbol Turnuvası’ final karşılaşmalarında bir kez daha kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda, Larnaka Gençler Birliği himayelerinde Anavatan Parkı Halı Sahasında 30 Haziran-3Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen karşılaşmalarda 4 takım kupa için ter döktü. Birincilik kupasını kazanan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünü, ikincilikte Geçitkale Günay Spor Kulübü, üçüncülükte Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü, dördüncülükte ise 1461 İskele Trabzonspor Kulübü takip etti. Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle 1- Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2- Geçitkale Günay Spor Kulübü 3- Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü 4- 1461 İskele Trabzonspor Kulübü