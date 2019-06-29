Şampiyon kupasına kavuşacak

KKTCELL Kadınlar Liginde şampiyonluğunu ilan eden Mağusa Spor Akademisi ligin son maçında Göçmenköy karşılaşması sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile şampiyonluk kupasını alacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından sekizincisi düzenlenen KKTCELL Kadınlar Ligi bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda oynanan Kadınlar Liginde beş takım deplasmanlı çift devreli lig ve puan usulüne göre mücadele ederken, ligin bitimine bir maç kala Mağusa Spor Akademisi namağlup şampiyonluğunu ilan etmişti.

KKTCELL Kadınlar Liginde şampiyonluğunu ilan eden Mağusa’nın turkuaz beyazlı ekibi Mağusa Spor Akademisi ligin son maçında (10.hafta) Göçmenköy karşılaşması sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile şampiyonluk kupasını gece maçında alacak. İskele Cumhuriyet Stadında oynancak olan karşılaşma saat 19:30 başlayacak.

Gol Kraliçesi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Liginde oynancak 10.hafta maçlarının ardından ligin gol kraliçesi de belli olacak. Ligde maçlarını tamamlayan Akdeniz Spor Birliği futbolcusu Başak Ruso ligde attığı 14 golle zirvede bulunuyor. Ligde gol kraliçeliği yarışı içerisinde ikinci sırada bulunan İdal Çukurovalı 12 gol, şampiyon Mağusa Spor Akademisi antrenör futbolcusu Şerif Ogan, Ayşe Mullacuma 9 golle, Cemre Kara ise 7 golle yarışın içerisinde bulunuyor.

Gol Kraliçeliği

14 Gol Başak Ruso (Akdeniz Spor Birliği)

12 Gol İdal Çukurovalı (Göçmenköy)

9 Gol Ümmühan Baş (Akdeniz Spor Birliği)

9 Gol Şerif Ogan (Mağusa Spor Akademisi)

9 Gol Ayşe Mullacuma (Mağusa Spor Akademisi)

7 Gol Cemre Kara (Mağusa Spor Akademisi)

7 Gol Nazlı Sökmez (Akdeniz Spor Birliği)