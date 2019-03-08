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Şampiyon Karakol İlkokulu

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İlkokullar arası Futbol Birinciliğinde, Karakol İlkokulu, şampiyon olurken, Şehit Ertuğrul İlkokulu ikinci, Şehit Tuncer İlkokulu üçüncü, Alasya İlkokulu dördüncü oldu

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Şampiyon Karakol İlkokulu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası Futbol Birinciliğinde üçüncülük ve final maçları dün oynandı. Göçmenköy Stadında oynanan maçlar sonunda şampiyon Mağusa’nın sarı yeşilli okulu, Karakol İlkokulu oldu.

Günün ilk maçında Şehit Tuncer İlkokulu ile Alasya İlkokulu karşı karşıya geldiler. Şehit Tuncer İlkokulu rakibini mağlup ederek, üçüncülüğü elde etti.

Üçüncülük maçından sonra oynanan final maçında Şehit Ertuğrul İlkokulu karşısında daha üstün olan Karakol İlkokulu, maçı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Şehit Ertuğrul İlkokulu ise ikinciliği elde etti. Karakol İlkokuluna kupasını, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit verdi.

  1. Karakol İlkokulu
  2. Şehit Ertuğrul İlkokulu
  3. Şehit Tuncer İlkokulu
  4. Alasya İlkokulu

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