Hamitköy Masterleri Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum yönetici ve futbolcuların anısına masterler anı turnuvası düzenledi. Turnuvanın şampiyonu Hamitköy Masterleri Derneği oldu

Hamitköy Masterleri Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum yönetici ve futbolcuların anısına geleneksel olarak yapılan masterler anı turnuvasını düzenledi.

"Esat Erdoğmuş(Fahri başkan), Ahmet Beysoydan(Efsane başkan), Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Mustafa Sakallı(Hoca), Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Hulusi Özyay, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner" anısına oynanan ve Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan'ın organize ettiği Göçmenköy Stadındaki turnuvayı hakem Alper Aligüllü ve ekibi yönetti.

İlk günün mağlupları Düzkaya Masterleri ile Maraş Masterleri arasında oynanan maçı 3-0 kazanan Düzkaya Masterleri turnuvanın üçüncüsü oldu. Üçüncülük maçının ardından oynanan final maçında Hamitköy Masterleri, Kartal Masterlerini, golcüsü Burhan Canbaz'ın golüyle 1-0 mağlup ederek turnuvayı kazandı.

Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan, ödül töreninde yaptığı konuşmada turnuvaya katkı koyan Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Okmar Süpermarket ve merhumların ailelerine teşekkür etti.

Turnuvanın gol kralı, 3 golle Kartal Masterlerinden Fatih Kılıç oldu. Ödül töreninde hakemlere ve takımları ödülleri merhumların yakınları ve turnuvaya katılan takımların temsilcileri takdim etti.

Şampiyon Hamitköy Masterleri antrenörü İlker Sakallı'ya şampiyonluk kupasını, merhum Mustafa Sakallı'nın (Hoca) oğlu Soydan Sakallı verdi. Kupayı alan Hamitköy Masterleri, Dj Behiç büyük coşku içerisinde başarılarını kutladılar.