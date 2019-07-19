Şampiyon Girne Masterleri

Girne Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen merhum Ali Hoca Masterler Anı Turnuvasında, Lapta Masterlerini mağlup eden Girne Masterleri şampiyon oldu

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün unutulmaz başkanlarıdan merhum Ali Hoca, ölümünün 10. yılında düzenlenen masterler turnuvası ile anıldı.

Girne Belediyesi sponsorluğunda 16-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen merhum Ali Hoca Masterler Anı Turnuvasında Girne Masterleri şampiyon oldu. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında, Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yönettiği 1. Ali Hoca Masterleri Anı Futbol Turnuvası final karşılaşmasında Girne Masterleri rakibi Lapta Masterlerini 3-1 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Türk Ocağı masterleri, Düzkaya masterlerinin 4-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

Ayandon Meyhanesinde düzenlenen yemekli ödül töreninde, maçları yöneten hakemlere, takımlara, sponsorlara ve turnuvaya katkı koyanlara merhum Ali Hoca’nın ailesi ve katılımcılar tarafından kupa ve plaketler verildi.