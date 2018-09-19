Şampiyon Gençler Birliği

1. Arda Dolu Anı Futbol Turnuvası'nda, Yarköy'ü finalde mağlup eden Gençler Birliği şampiyon oldu

Yarköy Spor Kulübü tarafından küçük yaşta hayatını kaybeden merhum Arda Dolu anısına düzenlenen 1. Arda Dolu Anı Futbol Turnuvası önceki akşam yapıldı.

Yarköy, Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi, 1461 İskele Trabzon, Karadeniz 61, Mağusa Spor Akademisi'nin katıldığı turnuvada Gençler Birliği şampiyon oldu. 2005-2006 doğumlu yıldızların mücadele ettiği 1. Arda Dolu Halı Saha Anı Futbol Turnuvası İskele Anavatan Parkı halı sahasında oynandı.

Açılış maçı öncesine bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan turnuvaya iki takım ile katılan Yeni Boğaziçi açılış maçında Karadeniz 61’i, 2-1 mağlup etti. İkinci maçta Mağusa Spor Akademisi ile karşılaşacak olan Yeni Boğaziçi, ilk maçta oynattığı aynı oyuncular ile sahada yer almak istemesi sonucunda yapılan itirazdan dolayı Yeni Boğaziçi antrenörü Vural Köseoğlu iki takımı da turnuvadan çekti. Bu gelişme üzerine Karadeniz 61 ile Mağusa Spor Akademisi karşılaşmaları 3-0 hükmen kazanırken, Yarköy rakibi 1461 İskele Trabzon’u 1-0, Gençler Birliği ise 1461 İskele Trabzon’u 5-1 mağlup etti.

Turnuvanın yarı final karşılaşmalarında Yarköy, Mağusa Spor Akademisi’ni 2-1, Gençler Birliği ise 1461 İskele Trabzon’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Karadeniz 61, Mağusa Spor Akademisi’ni normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonunda 3-1 mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu. Final karşılaşmasında ise Gençler Birliği, Yarköy’ü 3-1 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Huriye Kaşer, Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa, merhum Arda Dolu’nun babası İbrahim Dolu ve Yarköy Muhtarı Şerif Dolu tarafından verildi. Ödül töreni sonrasında turnuvada emeği geçen herkese Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk tarafından döner kebap ikram edildi.