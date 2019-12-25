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Şampiyon GAÜ

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Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, tamamlanırken, Girne Amerikan Üniversitesi geriye düştüğü maçta Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni mağlup ederek şampiyon oldu

Şampiyon GAÜ

Necmi USAL

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, dün oynanan final maçının ardından tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından rakiplerini mağlup eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), finalde karşı karşıya geldiler. Zevkli ve zorlu geçen karşılaşmayı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Göçmenköy Stadı’nda zaman zaman yağmur altında oynanan mücadelede Doğu Akdeniz Üniversitesi, Can Özbilen’in attığı golle 1-0 öne geçerken, bu gole cevap gecikmezken Mejdi Direniş’in golü ile ilk devre 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci devreye GAÜ daha iyi başladı. Yiğit Can Ayaz ve Ali Avcısoyu’nun golleri ile 3-1’lik skor avantajı elde eden GAÜ, daha sonra kalesinde Mehmet Çavuş’un golüne engel olamasa da mücadeleyi 3-2 kazanıp turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçından önce oynanması gereken üçüncülük maçı Lefke Avrupa Üniversitesi’nin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı. Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi üçüncü oldu.

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