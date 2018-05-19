Şampiyon Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin son haftasında Bornova Stadı'nda Göztepe'ye konuk olan sarı-kırmızılılar 66'ncı dakikada Gomis'in golüyle 3 puana uzandı ve 21'inci kez mutlu sona ulaştı. Hakem Cüneyt Çakır'ın son düdüğü çalmasıyla Galatasarylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Galatasaray kariyerinde 7'nci şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim, öğrencileriyle ve Bornova Stadı'na gelen 516 Galatasaraylı taraftarla sevincini paylaştı.

Büyük sevinç yaşadılar

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, bu coşkusunu daha sonra kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla paylaştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i omuzlara alıp havaya fırlattı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra üzerinde daha önce Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar ve "Ruhumuzu sahaya koyduk, şampiyon olduk 21" yazılı tişörtleri giydi.

- Gomis, bu sefer kaçırmadı

Daha önce ligin ikinci devresinde Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobliya Akhisarspor maçlarında birer penaltı vuruşundan faydalanamayan Gomis, Göztepe karşısında 65. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Gol sayısını 29'a çıkaran golcü oyuncu bu sezon 4. penaltı golüne imza attı.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de sezonu 49 puanla 6. sırada bitiren Göztepe'nin taraftarları müsabakanın bitimine doğru "İsyan Marşı"nı seslendirdikten sonra takımlarına büyük destek verdiler ve takımlarını tribünlere çağırdılar.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Göztepe'yi deplasmanda Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yenen Galatasaray 21. kez şampiyonluğa ulaşırken, maçtan sonra Bornova Stadı'nda büyük coşku yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır'ın son düdüğü ile futbolcular ve teknik ekip sahaya koşarak sevgi yumağı oluşturdu. Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk sevincini kale arkasında oturan 516 taraftarıyla paylaştı. Teknik direktör Fatih Terim de kariyerindeki 7. şampiyonluğu kutladı. Galatasaray'ı 1996-97, 1997-98, 1999-98, 1999-00, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında da şampiyon yapan Terim kulüp tarihine geçti. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla birlikte taraftarı selamladı. Göztepeli futbolseverler ise stadı terk etmedi. Maçtan sonra Göztepe marşları çalınırken, ev sahibi takımın seyircisi oyuncuları tribünlere çağırdı. Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golü atan Fransız forvet Gomis iki sevinci bir arada yaşadı. Attığı 29 golle krallık tacını takan 32 yaşındaki futbolcu gelen şampiyonlukla adeta coştu.