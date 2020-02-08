Şampiyon Çetinkaya

Yenicami Ağdelen Kulübü ile Decomar Mermer ve Granit Ltd işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Decomar Futbol Turnuvası, dün yapıldı.

3. Geleneksel Decomar Futbol Turnuvası, Yusuf Kaptan Sahası’nda yapıldı. Turnuvada 2011 yaş grubundan 8 takım mücadele etti. Yenicami Akademi’nin iki takım ile yer aldığı turnuvada ayrıca Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy, Baf Ülkü Yurdu ve Dumlupınar akademi takımları yer aldılar.

Turnuvanın finalinde Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Yenicami Akademi karşılaştılar. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi rakibini zorlanmadan 3-0 mağlup ederken goller Erim Kofalı 2 ve Kuzey Muhtaroğlu’ndan geldi.

Yiyecek, içecek ikramının yapıldığı turnuvada mücadele eden tüm takımlara kupa, tüm sporculara katılım belgesi ve madalya verildi.