Şampiyon belli, sıra ikincide

K-Pet 1. Lig’de Pazar günü oynanan maçlar sonunda Gönyeli konuk olduğu Maraş karşısında sahadan 3-1 galip ayrılması ve en yakın takipçisi Esentepe’nin, B.Bağcıl’a mağlup olmasıyla Gönyeli şampiyon olurken, 4 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönmüş oldu

Ligin üst tarafında ikincilik ve play-off mücadelesi veren takımlardan haftayı en kazançlı kapatan Girne Halk Evi olurken, Esentepe’nin düşüşü bu hafta da devam etti. Haftayı eli boş kapatan takımlardan Mormenekşe ile Dumlupınar yerlerini korurken, Hamitköy ise aldığı galibiyetle yeniden play-off hattına girdi

K-Pet Lig’de kalma mücadelesinde ise ligin dibinde olan Kaya Mehmetçik konuk ettiği haftalardır yenilmeyen Doğancı’yı mağlup ederek direkt düşme hattından kurtulmak için umutlanırken, Değirmenlik konuk ettiği Mormenekşe’yi mağlup ederek play-out hattı içinden kurtuldu

Ligde gerek süper lige yükselme ve play-off gerekse direkt düşme hattı ile play-out hattı içinde olacak takımların kimler olacağı geriye kalan son iki haftada oynanacak maçlarla belli olacak

Gol krallığı yarışında 26 golle zirvede olan Hamitköy’den Özgür Ongun bu haftayı da boş geçerken, Girne Halk Evi’nden Şenol Hızlıoğlu attığı bir golle gol sayısını 21’e yükselterek zirveye bir adım daha yaklaştı

Haftanın Takımı: Gönyeli

Gönyeli takımı zorlu Maraş deplasmanından farklı galip ayrılarak hem şampiyon olmayı hem de süper lige yükselmeyi başardı

Haftanın Futbolcusu: Mehmet Çil (Mehmetcik)

Mehmet Çil, kritik maçta Doğancı kalesine 4 gol atarak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Celal Habeşoğlu (Değirmenlik)

Değirmenlik teknik patronu Celal Habeşoğlu, Süper Lig hedefleyen Mormenekşe karşısında sahadan takımını iyi motive ederek galip gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Hamitköy - Çanakkale)

Hem play-off hem de play-out hattını yakından ilgilendiren Hamitköy-Çanakkale maçının orta hakemi yardımcılarıyla birlikte çok iyi bir maç çıkardı

Haftanın Kare Ası:

Kemal (Gönyeli)

Friday (Hamitköy)

Hasan (Akova)

Yıldıray (Dumlupınar)

Haftanın On Biri

Tolga (Hamitköy)

Hasan (Dumlupınar)

Dalyan (Girne H.E.)

Ahmet (B.Bağcıl)

Salih (Hamitköy)

Coşkun (Gönyeli)

Berke (Dumlupınar)

Mahmut (Mehmetçik)

Sabri (Gönyeli)

Cevdet (BB)

İrfan (Akova)

K-Pet Birinci Lig 28. Hafta maç sonuçları:

Maraş-Gönyeli: 1-3

Bostancı Bağcıl-Esentepe: 3-1

Girne Halk Evi-Lapta: 4-0

Değirmenlik-Mormenekşe: 2-0

Dumlupınar-Göçmenköy: 5-1

Hamitköy-Çanakkale: 4-0

Akova-Görneç: 6-2

Kaya Mehmetçik-Doğancı: 4-3

K-Pet Birinci Lig 29. Hafta maç programı

28 Nisan Cumartesi

Gönyeli – Hamitköy

29 Nisan Pazar

Esentepe – Kaya Mehmetçik

Lapta – Değirmenlik

Mormenekşe – B.Bağcıl

Göçmenköy – Maraş

Çanakkale - Girne Halk Evi

Görneç – Dumlupınar

Doğancı – Akova

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

