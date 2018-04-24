Şampiyon belli, sıra ikincide

Ligin üst tarafında ikincilik ve play-off mücadelesi veren takımlardan haftayı en kazançlı kapatan Girne Halk Evi olurken, Esentepe’nin düşüşü bu hafta da devam etti. Haftayı eli boş kapatan takımlardan Mormenekşe ile Dumlupınar yerlerini korurken, Hamitköy ise aldığı galibiyetle yeniden play-off hattına girdi
K-Pet Lig’de kalma mücadelesinde ise ligin dibinde olan Kaya Mehmetçik konuk ettiği haftalardır yenilmeyen Doğancı’yı mağlup ederek direkt düşme hattından kurtulmak için umutlanırken, Değirmenlik konuk ettiği Mormenekşe’yi mağlup ederek play-out hattı içinden kurtuldu
Ligde gerek süper lige yükselme ve play-off gerekse direkt düşme hattı ile play-out hattı içinde olacak takımların kimler olacağı geriye kalan son iki haftada oynanacak maçlarla belli olacak
Gol krallığı yarışında 26 golle zirvede olan Hamitköy’den Özgür Ongun bu haftayı da boş geçerken, Girne Halk Evi’nden Şenol Hızlıoğlu attığı bir golle gol sayısını 21’e yükselterek zirveye bir adım daha yaklaştı
Haftanın Takımı: Gönyeli
Gönyeli takımı zorlu Maraş deplasmanından farklı galip ayrılarak hem şampiyon olmayı hem de süper lige yükselmeyi başardı
Haftanın Futbolcusu: Mehmet Çil (Mehmetcik)
Mehmet Çil, kritik maçta Doğancı kalesine 4 gol atarak galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Celal Habeşoğlu (Değirmenlik)
Değirmenlik teknik patronu Celal Habeşoğlu, Süper Lig hedefleyen Mormenekşe karşısında sahadan takımını iyi motive ederek galip gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Hamitköy - Çanakkale)
Hem play-off hem de play-out hattını yakından ilgilendiren Hamitköy-Çanakkale maçının orta hakemi yardımcılarıyla birlikte çok iyi bir maç çıkardı
Haftanın Kare Ası:
Kemal (Gönyeli)
Friday (Hamitköy)
Hasan (Akova)
Yıldıray (Dumlupınar)
Haftanın On Biri
Tolga (Hamitköy)
Hasan (Dumlupınar)
Dalyan (Girne H.E.)
Ahmet (B.Bağcıl)
Salih (Hamitköy)
Coşkun (Gönyeli)
Berke (Dumlupınar)
Mahmut (Mehmetçik)
Sabri (Gönyeli)
Cevdet (BB)
İrfan (Akova)
K-Pet Birinci Lig 28. Hafta maç sonuçları:
Maraş-Gönyeli: 1-3
Bostancı Bağcıl-Esentepe: 3-1
Girne Halk Evi-Lapta: 4-0
Değirmenlik-Mormenekşe: 2-0
Dumlupınar-Göçmenköy: 5-1
Hamitköy-Çanakkale: 4-0
Akova-Görneç: 6-2
Kaya Mehmetçik-Doğancı: 4-3
K-Pet Birinci Lig 29. Hafta maç programı
28 Nisan Cumartesi
Gönyeli – Hamitköy
29 Nisan Pazar
Esentepe – Kaya Mehmetçik
Lapta – Değirmenlik
Mormenekşe – B.Bağcıl
Göçmenköy – Maraş
Çanakkale - Girne Halk Evi
Görneç – Dumlupınar
Doğancı – Akova
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
28
|
18
|
5
|
5
|
53
|
31
|
22
|
59
|
2.
|
28
|
15
|
7
|
6
|
48
|
34
|
14
|
52
|
3.
|
28
|
15
|
5
|
8
|
55
|
41
|
14
|
50
|
4.
|
28
|
15
|
2
|
11
|
51
|
43
|
8
|
47
|
5.
|
28
|
14
|
4
|
10
|
55
|
34
|
21
|
46
|
6.
|
28
|
14
|
3
|
11
|
55
|
39
|
16
|
45
|
7.
|
28
|
12
|
7
|
9
|
50
|
39
|
11
|
43
|
8.
|
28
|
11
|
5
|
12
|
36
|
40
|
-4
|
38
|
9.
|
28
|
9
|
8
|
11
|
38
|
44
|
-6
|
35
|
10.
|
28
|
9
|
7
|
12
|
36
|
39
|
-3
|
34
|
11.
|
28
|
9
|
6
|
13
|
50
|
66
|
-16
|
33
|
12.
|
28
|
9
|
5
|
14
|
39
|
41
|
-2
|
32
|
13.
|
28
|
8
|
7
|
13
|
42
|
50
|
-8
|
31
|
14.
|
28
|
8
|
5
|
15
|
27
|
46
|
-19
|
29
|
15.
|
28
|
6
|
9
|
13
|
26
|
42
|
-16
|
27
|
16.
|
28
|
6
|
7
|
15
|
27
|
59
|
-32
|
25