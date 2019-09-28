Şampiyon Başkent'te uyandı

Son şampiyon Mağusa Türk Gücü, neredeyse 90 dakika 10 kişi oynayan Çetinkaya'yı farklı mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Çetinkaya, üçüncü maçını da 10 kişi tamamlarken, haftayı yine puansız kapattı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu-Emine Yarkın-Fatih Bardakçıoğlu

ÇETİNKAYA: Kani, Tunç(Cemal dk. 55), Çağdaş, Serkan, Batuhan. Doğukan(A. Kemal dk. 74), Hakan, Allen, M.Yaınses, Amani(Burak dk. 69), Mathew

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk, Yasin, Y.Beyazi, H.Uçar, M.Erol(Nevzat dk. 74), M.Gürlü, Adil,, Ünal,, Dinopeter, Uğur(Justice dk. 77), Peter(S.Zokou dk. 69)

GOLLER: Dk. 22 Amani(ÇETİNKAYA)

Dk. 7 Yasin (pen), dk. 46 Peter, dk. 53 Dinopeter, dk. 72 Uğur(Mağusa Türk Gücü)

Kırmızı Kart: Dk. 7 Batuhan(Çetinkaya)

K-PET Süper Ligde Mağusa Türk Gücü, deplasmanda Çetinkaya'yı Yasin'in penaltıdan, Peter, Dinopeter ve Uğur'un golleriyle farklı mağlup ederek ilk 3 puanını aldı.

5. dakikada sol taraftan gelişen Mağusa Tğrk Gücü atağında Uğur’un pasında Dinopeter’in yerden giden şutunda kaleci Kani direk dibinden topu kornere attı.

7. dakikada Mağusa Türk Gücü öne geçti. Çetinkaya defansından Serkan topla fazla oynayınca Dinopetere topu kaptırdı. Dinopeter de topla rakip ceza alanına girdiği anda Batuhan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterirken Batuhan’ı da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Yasin penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

13. Dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Dinopeter rakip yarı alanın ortasında aldığı topla 3 rakibini çok şık çalımlarla geçti, kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu kalecinin kucağına attı.

17. dakikadaki Çetinkaya atağında Mathew’in kafa pasında Amani ceza alanında topla buluştu. Ancak çok kötü vurarak farklı şekilde dışarı attı.

22. dakikada skora denge geldi. Sahada 1 kişi eksik oynayan Çetinkaya atağında M.Yaşınses’in pasında Amani topla rakip ceza alanında buluştu. Bir pozisyon önce yapamadığını yaparak takımına beraberliği getiren golü attı ve skor da 1-1 oldu.

31. dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter bir kez daha kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak genç kaleci Kani zamanında kalesini terk ederek rakibine gol şansı tanımadı.

46. dakikada Uğur’un sağ taraftan son çizgiye kadar inerek geriye çıkardığı topa kalabalık arasından vuran Peter Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 öne geçirdi.

53. dakikada fark 2’ye çıktı. Doğukan’ın kendi ceza alanı dışında kaptırdığı topu alan Dinopeter ceza alanına girmeden mükemmel vurdu ve skoru Mağusa Türk Gücü adına 3-1 yapan golü attı.

72. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında Doğukan bu kez kendi ceza alanındaki arkadaşına bakmadan pas verince topu alan Uğur bu ikramı geri çevirmedi ve düzgün bir vuruşla takımını 4-1 öne geçiren golü attı.

Maç bu skorla sona erince Mağusa Türk Gücü puanını 4 yaparken Çetinkaya 3. haftayı da puansız kapattı.