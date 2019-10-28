Samet Aybaba istifa etti

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da kısa süre önce göreve gelen teknik direktör Samet Aybaba istifa ettiğini açıkladı

Aybaba, yönetim kuruluna sunduğu istifa mektubunda, 10 Ekim tarihinde farklı birçok seçeneği olmasına rağmen, zor bir göreve soyunduğunu belirtti.

Geçmişteki güzel hatıralarının bu göreve başlamasında etkili olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları kaydetti:

"Ancak görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettiim” dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda dün oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti.