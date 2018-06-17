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Sambacılar, Alpler'i aşamadı

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Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Sambacılar, Coutinho'nun müthiş golüyle 1-0 öne geçti, İsviçre Zuber'in kafa golüyle eşitliği sağladı

Sambacılar, Alpler'i aşamadı
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Rostov Arena'da oynanan mücadelede Sambacılar, Coutinho'nun 20. dakikadaki müthiş golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İsviçre, 50. dakikada Zuber'in kafa golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçti.

50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Stat: Rostov Arena

Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

Brezilya: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)

Goller: Dk. 20 Coutinho (Brezilya), Dk. 50 Zuber (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lichtsteiner, Dk. 65 Schar, Dk. 68 Behrami (İsviçre)

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